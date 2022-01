Satis Intérim recherche des électriciens en industrie (H/F) pour un client basé sur le secteur de Colmar.

Votre "future" mission :

Réaliser des travaux d'installation et de mise en service des équipements électriques dans des bâtiments à usage domestique, tertiaire et industriel selon les règles de sécurité

Câbler et raccorder des installations très basse tension (téléphonie, informatique, alarmes, )

Effectuer des travaux de dépannage et de maintenance

Informations :

Rémunération selon profil

Permis B fortement apprécié

Nous recherchons des profils débutants et expérimentés



Type d'emploi : Temps plein, Intérim

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/123YSJZ