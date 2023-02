Nous recrutons pour notre partenaire, des ELECTRICIENS INDUSTRIELS H/F.

Rattaché à votre équipe vous intervenez sur un gros chantier industriel et vos missions sont les suivantes :

- Réaliser et poser des chemins de câbles

- Fixer et raccorder des éléments

- Câbler et installer les appareillages et armoires électriques

- Contrôler les installations...

Le poste est à pourvoir pour fin février pour 2 mois de mission intérim.

Nous recherchons une dizaine d'électriciens.

La rémunération sera à convenir selon expérience.