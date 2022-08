Nous recrutons pour notre partenaire spécialisé dans le domaine de la tôlerie, un ELECTROMECANICIEN POLYVALENT (H/F).

Au sein de cette entreprise de tôlerie industrielle et de serrurerie, vos missions seront polyvalentes:

- Vous aurez en charge la maintenance des machines (maintenance électrique et mécanique)

- Vous apportez vote concours à l'atelier sur des tâches de soudure et de tôlerie (débit, perçage, taraudage...)

Le poste est à pourvoir IMMEDIATEMENT pour du long terme.

Les horaires sont de journée.

La rémunération est à convenir en fonction de vos expériences et compétences.