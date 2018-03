Elton John, pète les plombs en plein concert

Alors que le chanteur se produisait au Colosseum de Las Vegas jeudi 1er mars, Elton John a dû interrompre son concert à cause d’un fan envahissant. Il s’est emporté contre un membre du public qui a posé ses mains sur les touches de son piano. Après avoir hurlé « Casse-toi put*n ! » et « T’as tout niq*é ! », le star a quitté la scène. Elton John à présenter ses excuses aux fans « Je fais monter des fans sur scène chaque soir quand je fais ‘Saturday Night’, et c’est toujours un moment charmant du concert où j’ai la chance de les rencontrer, de leur serrer la main et de les avoir à mes côtés pendant que je joue. Ils ont toujours été charmants, réalisant qu’ils se trouvent au milieu d’un spectacle où un morceau est joué en direct. »…« Mais ce type était grossier, c’était un perturbateur qui n’avait aucun respect pour le concert. Alors je lui ai fait savoir ce que j’en pensais, et j’ai quitté la scène le temps qu’il en soit évacué. »