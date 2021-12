Vos missions :

- Respecter des instructions d'emballage et d'expédition

- Préparer et emballer les commandes en fonction des priorités indiquées

- Port de charge et manutention seront prévu

Votre profil :

Vous avez déjà une première expérience en préparation de commande

Poste en vue d'une embauche

Travail en journée

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/125FZSQ

