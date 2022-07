Nous recherchons pour un de nos clients sur le secteur de Cernay: un(e) emballeur/emballeuse polyvalent(e) H/F.

Accrochage/décrochage de pièces et emballage après peinture. Contrôle qualité, conduite de transpalette et palans. Manutention, rangement et port de charges.

Horaires 2X8

Salaire SMIC + primes