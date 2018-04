Emily Ratajkowski vient de signer une seconde collection pour sa marque de bikinis et pièces de bain “Inamorata”, qu’elle a créé en novembre 2017. Un shooting photo HOT à découvrir : elle nous présente une pièce bustier ouvert dans le dos, deux pièces avec culotte brésilienne ou string, ou encore deux pièces à épaules dénudées et string à pois. Des modèles avec un décolleté XXL et coupes échancrées au niveau de l’entrejambe.

NEW DROP LIVE NOW @inamorataswim 📸 @livincool Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata) le 31 Mars 2018 à 9 :27 PDT