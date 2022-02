Tâches: Travaux de secrétariat et diverses formalités administratives (rédaction de courriers, appels téléphoniques, classement, suivi de dossiers, suivi de devis et chantier suite - travaux en cours...)

Compétences : maitrise de Windows 7 et 10 ; EXCEL, WORD

La personne doit être organisée et rigoureuse. Paiement en CESU (10€68 nets / Heure) pour 3h30 hebdomadaires soit 14h/mois,

la personne interviendra le jeudi après-midi de préférence.

