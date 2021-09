Description

Vous souhaitez rejoindre une coopérative de « commerçants autrement », qui place l'humain et l'épanouissement de chacun au centre de sa stratégie ? Alors n'hésitez plus et devenez le prochain employé commercial du rayon frais libre-service H/F de notre magasin U.

Fier de vos missions

Les rayons frais libre-service sont votre domaine ! (A PRÉSICER SELON VOS BESOINS) Vous garantissez son attractivité tout en respectant l'implantation, la fraicheur, la rotation des produits et la saisonnalité. Vous assurez la gestion des stocks : maîtrise des produits, commande, réception et approvisionnement, suivi des ruptures.

Vous veillez à la sécurité alimentaire en suivant les procédures ainsi que les règles d'hygiène et de qualité (respect de la chaine du froid, critères de qualité des produits.).

Ambassadeur de la marque U, vous aimez renseigner les clients et aiguiller leur choix grâce à vos conseils avisés. Vous les informez de nos offres spéciales et promotions afin de les fidéliser.

Profil

Votre personnalité

Sympathique et bienveillant, vous aimez travailler en équipe.

Travailler dans un environnement sous température dirigée ne vous dérange pas.

Professionnel attentif, votre réactivité et votre sens de l'organisation sont des qualités qui vous permettent d'offrir un rayon mettant en valeur les produits proposés par nos producteurs locaux.

Comme nous, vous êtes engagé pour un commerce responsable de qualité, dont vous pouvez être fier.

Vous épanouir à nos côtés

Chez nous, chaque collaborateur est force de propositions. Qu'il s'agisse du développement d'un rayon ou des autres projets du magasin, nous sommes à l'écoute de vos idées.

Votre évolution et votre formation nous tiennent à coeur. Nous nous engageons à vous accompagner dans votre quête de progression.

Cette offre vous ressemble et correspond aux défis que vous vous êtes fixés ? N'hésitez plus, adresser votre candidature dès maintenant.

Chez U, tout commence avec vous.

