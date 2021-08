L'enseigne U est reconnue pour la diversité de ses produits ainsi que pour la proximité, la qualité de service et de satisfaction qu'elle s'attache à apporter à ses clients.

Nous recherchons un EMPLOY COMMERCIAL PRODUITS FRAIS LS. Vous êtes à la recherche d'une entreprise qui place l'humain et l'épanouissement de chacun au centre de sa stratégie ? Vous voulez vous sentir investi dans la vie de l'entreprise et participer à son développement quotidiennement ? Devenez le prochain employé commercial du rayon frais libre-service H F de notre magasin U.

Fier de vos missions

Votre rayon est votre domaine ! Nous vous faisons confiance pour assurer tout l'aspect logistique qui incombe à votre poste, à savoir l'étiquetage des produits, le contrôle des températures, la gestion des marchandises (commande, réception et approvisionnement).

Créatif dans l'âme, vous animez et organisez votre étal de façon à le rendre attractif et appétissant pour nos clients : aussi, vous ferez attention à la fraîcheur et aux dates limites de consommation des produits proposés.

Le conseil est une seconde nature pour vous : sympathique et professionnel, vous aimez renseigner les clients et aiguiller leur choix au sein de votre rayon grâce à votre savoir-faire.

Contrat : CDI

Localisation : département 68 Votre personnalité

Sympathique et bienveillant, l'idée d'évoluer au sein d'une équipe est une perspective qui vous enchante, tandis que votre sourire est un atout pour accueillir et renseigner les clients.

Professionnel attentif, votre réactivité et votre sens de l'organisation sont vos atouts pour maintenir un rayon mettant en valeur la marchandise proposée par nos producteurs locaux. Comme nous, vous êtes engagé pour un commerce responsable de qualité, dont vous pouvez être fier.

Vous épanouir à nos côtés

Chez U, la liberté d'expression et l'ouverture d'esprit sont des valeurs fortes que nous tenons à mettre en application chaque jour : les idées et les propositions que nous soumettent nos collaborateurs sont écoutées et appliquées dans la mesure du possible en magasin, leur permettant ainsi d'être des acteurs majeurs de notre succès.

Chacun de nos collaborateurs peut profiter de notre organisme de formation interne, afin de faire évoluer son projet professionnel et développer ses compétences.

Cette offre vous ressemble et correspond aux défis que vous vous êtes fixés ? N'hésitez pas à nous adresser votre candidature dès maintenant.

Chez U, tout commence avec vous.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/9003288