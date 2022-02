Au sein de l'équipe du centre Leclerc d'issenheim vous serez en charge de :

- Assurer le déplacement des articles entre les réserves et les rayons.

- Ranger et présenter les articles de son rayon.

- Assurer la rotation des produits en fonction de leur date limite de vente.

- Retirer des rayons les produits arrivant à leur date de péremption en respectant les consignes données.

- Veiller à la propreté du secteur d'affectation et au bon entretien du matériel utilisé.

- Répondre aux demandes ponctuelles des clients

