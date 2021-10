LES GRANDES MISSIONS DE L'EMPLOYÉ COMMERCIAL AU RAYON NON ALIMENTAIRE (H/F)

Vous contribuez à la réalisation des objectifs commerciaux (structure de gamme, assortiment, prix.).

Vous participez au développement du chiffre d'affaires par la maîtrise de l'approvisionnement et de la bonne tenue de votre rayon (connaissance des produits, commande, réception contrôle, remplissage, gestion des stocks, balisage, propreté, informations).

Auprès de votre Responsable de Rayon, vous démontrez de la rigueur en matière de traçabilité, d'hygiène et de qualité, et que vous êtes vigilant sur la qualité du service rendu à notre clientèle.



Vous êtes fort d'une formation commerciale et d'une première expérience en grande distribution à un poste similaire.

Vous maîtrisez les techniques de vente et les produits, assurez une vraie dynamique commerciale et avez le sens de l'accueil, de l'écoute et du conseil.

