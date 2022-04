Le secteur des services à la personne vous a toujours intéressé ? Pourquoi ne pas rejoindre l'équipe Centre Services ? Nous sommes présents partout en France et recherchons un(e) Aide ménager/ménagère pour effectuer des prestations de ménage et/ou repassage pour notre agence de Mulhouse Sud !

Pour ce poste, vous aurez à intervenir dans le secteur de Mulhouse ainsi qu'aux alentours.

Descriptif du poste :

Durant vos journées de travail, vous devrez effectuer des prestations de ménage aux domiciles de particuliers entre 8h00 et 19h00. Ces horaires peuvent varier en fonction des jours et du nombre de nouveaux clients.

Nous vous proposons un contrat de travail sous forme d'un contrat de 24h ainsi qu'une mutuelle. Le salaire s'élèvera à 10.57 par heure et vous aurez aussi la possibilité de faire un temps plein.

Chez Centre Services, vous pourrez adapter votre emploi du temps en fonction de vos impératifs familiaux.

Si votre candidature nous intéresse, vous devrez passer plusieurs tests ainsi que répondre à un questionnaire. Nous prendrons le temps de vous rencontrer afin de faire un point sur vos compétences mais aussi d'apprendre à réellement vous connaître.

Nous sommes à la recherche d'un profil professionnel, dynamique, polyvalent et qui sait prendre des initiatives. Autonomie et rigueur sont aussi des qualités attendues pour ce poste. Vous serez amené(e) à vous rendre directement chez nos clients, le respect de la vie privée et du logement sont donc des critères essentiels à nos yeux.

Vous vous reconnaissez dans cette annonce ? N'hésitez pas à nous contacter !

