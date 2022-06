Centre Services est présent partout en France et propose divers services à la personne (ménage, repassage, jardinage, bricolage, etc.). Vous êtes intéressé(e) par un emploi en tant qu'Aide ménager/ménagère ? Nous recherchons une personne pour effectuer des prestations de ménage et/ou repassage à domicile dans le secteur de Mulhouse et aux alentours.

Descriptif du poste :

Vous serez amené(e) à vous rendre aux domiciles de particuliers sur une amplitude horaire de 8h00 à 19h00 (évolutive avec l'arrivée de nouveaux clients). Nous vous proposons un contrat en contrat d'une durée de h par semaine (le temps plein est possible) rémunéré 10.85 par heure. La mutuelle est également incluse dans le contrat de travail.

Travailler chez Centre Services c'est :

un emploi du temps en fonction de vos disponibilités

travailler près de chez vous

intégrer une équipe dynamique et passionnée

Lors de votre recrutement, vous passerez un entretien individuel avant de répondre à un questionnaire et plusieurs tests.

Vous êtes enthousiaste, vous connaissez et savez appliquer les règles d'hygiène, vous aimez le fait de travailler seul(e) et êtes passionné(e) du ménage ? Si en plus vous savez faire preuve de discrétion et de professionnalisme, alors n'hésitez plus et envoyez-nous votre candidature !

Comme avec les clients qui nous accordent leur confiance, nous restons à votre écoute et avons hâte de vous rencontrer

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/134VWBZ#