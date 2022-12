Centre Services est une équipe de professionnels au service des particuliers depuis plus de 15 ans. Déployés partout en France, nous intervenons pour des prestations de ménage, de repassage, de garde d'enfant, de jardinage ou de petits travaux de bricolage à domicile.

L'agence Centre Services Mulhouse Sud recherche ses nouveaux(elles) Aides ménagers/ménagères (H/F) pour intervenir chez des particuliers résidant à Mulhouse et dans les communes alentours.

Descriptif du poste :

Pour ce poste, vous aurez plusieurs missions à effectuer :

Dépoussiérage

Lavage des vitres

Repassage

Rangement du linge

Et d'autres, en fonction des besoins des clients chez qui vous vous rendrez. Vous serez amené à vous déplacer sur une amplitude horaire de 8h00 à 19h00, qui pourra changer si de nouveaux clients ont besoin de vos services.

Vous aurez la possibilité d'adapter vos horaires de travail afin de maintenir un équilibre entre vos vies professionnelle et personnelle.

Si vous réussissez l'entretien d'embauche, où vous serez soumis(e) à un questionnaire et un test, vous décrocherez un contrat de 16h par semaine (le travail à temps plein est possible). Le salaire que nous vous proposons s'élève à 11.07 de l'heure et s'accompagne d'une mutuelle.

Vous êtes passionné(e) de ménage, organisé(e), polyvalent(e), ponctuel(le) et vous connaissez les règles d'hygiène en vigueur ?

Si vous cherchez à apporter votre bonne humeur, votre professionnalisme et votre excellent relationnel à une équipe soudée, n'hésitez pas à nous envoyer votre candidature ! Comme avec nos clients, nous sommes à l'écoute et disponibles !

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/145DTBP