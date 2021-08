Recherche: EMPLOYE(E) LIBRE SERVICE (H/F) Nous recherchons pour notre client situé sur le secteur de Cernay (68), un(e) Employé(e) de libre-service H/F. Missions : - Réceptionner un produit et vérifier la conformité de la livraison - Disposer des produits sur le lieu de vente - Réaliser et contrôler le balisage et l'étiquetage des produits en rayon - Entretenir un espace de vente - Contrôler l'état de conservation d'un produit périssable et le retirer s'il est impropre à la vente Horaires variables et travail le samedi. Salaire SMIC.

