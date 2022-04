– Contrôler l’état de conservation d’un produit périssable et le retirer s’il est impropre à la vente.

– Réaliser et contrôler le balisage et l’étiquetage des produits en rayon

– Réceptionner un produit et vérifier la conformité de la livraison

Profil recherché

Vous avez de l'expérience en grande distribution et un bon relationnel. Vous êtes une personne dynamique et rigoureuse. Vous savez travailler dans le respect des consignes et des cadences imposées par le carnet de commandes

