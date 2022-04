Enseigne de magasin spécialisée dans les marchandises de déstockages en tous produits (jouets, vêtements, alimentaires, déco de maison, meubles ect...), recherche pour notre magasin 1 employé(e) libre-service caisse H/F en CDI.

Vous aurez pour mission

- la réception et le contrôle de la marchandise

- le merchandising

- l'étiquetage des produits

- l'encaissement des produits

Votre capacité d'adaptation et votre état d'esprit sont des atouts majeurs pour ce poste.

Nous comptons sur votre autonomie et sur vos qualités relationnelles pour satisfaire et fidélisez notre clientèle.

Type d'emploi : Temps plein, CDI, Dès que possible

Salaire : 1 617.00€ par mois

Avantages :

* Participation au Transport

Horaires :

* Travail en journée

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2262447