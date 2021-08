POSTE : Els Technique H/FPROFIL : Ce qui nous plaît chez vous : Votre goût du commerce et du travail en équipe Votre intérêt certain pour les produits de ton secteur Votre niveau Bac à Bac +2 avec idéalement une première expérience dans la vente. Si intéressé, merci de vous connecter sur www.samsic-emploi.fr ou d'appeler au **.**.**.**.**DESCRIPTION : Nous recrutons pour l'un de nos client, spécialisé dans le bricolage recrute dans le cadre de son développement un(e)employé libre service H/F vous serez en charge de : - Proposez nos différents services afin d'améliorer la satisfaction du client. - Veillez à un libre-service de qualité : mise en rayon, propreté du linéaire, facing. - Contribuez à la valorisation de l'offre : podiums, vitrines... et dynamises le linéaire (opérations commerciales, promos...). SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de handicap.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/9855716