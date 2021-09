Employé de libre-service et restauration (H/F) Coté Boutique : Accueil et conseil auprès des clientsLa mise en rayon, autrement dit étiqueter et installer les articles et les produits sur la surface de venteL'encaissement des produitsGestion des stocks : approvisionnement, vigilance quant aux produits périssables ou impropres à la consommation.La réception des marchandises et la vérification de la conformité des livraisonsEntretien de l'espace de venteCoté Restauration : - Vous participez au quotidien et selon les besoins à l'accueil, à la vente et au service des clients.- Vous serez amené à gérer le service en salle, apporter les plats chauds, desserts, boissons fraiches où chaudes à notre clientèle.- Vous vérifiez l'état général du point de vente (propreté, affichages obligatoires, etc.).- Vous fidélisez les clients en vous assurant de la qualité de l'accueil et de la satisfaction des clients et en prenant en compte leurs réclamations.Expérience (1 an) dans les métiers de la restaurationBon relationnelOrganisation du travailSens de l'animation et de la relation d'équipeGestion du stress et des situations délicatesBonne connaissance des normes d'hygiène et de sécurité alimentaire horaires de travail 35H, 6H00 -14H00, 08H00-16H00 , 10H00 - 18H00, 14H00 -22H00

