Vous répondrez aux question des clients.Vous réceptionnerez des produits, vérifiez la conformité.Vous suivrez l'état des stocks.Vous définirez des besoins en approvisionnement.Vous travaillerez dans les rayons eau et bièreVous avez un bon relationnel ?Vous êtes organisé dans votre travail ?Vous êtes dynamique, motivé(e), rigoureux (euse) ?Vous vous reconnaissez dans cette offre, alors n'hésitez plus et postulez !Poste en vue d'embauche6 jours par semaineAlternance entre matin (5H-12H) et après-midi (13H-18H)13ème mois

