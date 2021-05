Créé en 2007 avec pour ambition de réaliser un projet socialement utile et créateur d'emploi, SENIOR COMPAGNIE est un réseau spécialisé dans l'accompagnement des personnes âgées et/ou fragilisées, apportant une réponse humaine et matérielle aux personnes dépendantes et à leur famille.

Vous êtes sérieux(se), autonome et dynamique dans votre travail.

Rejoignez-notre équipe ! Afin de répondre aux besoins d'une agence en plein développement, Senior Compagnie Colmar recherche un(e) Aide-Ménagère H/F en CDI à temps partiel.

MISSIONS : En tant qu'aide ménager, vous interviendrez au domicile des clients afin de réaliser l'entretien du logement, en respectant les spécificités éventuelles :

· Ménage (nettoyer, entretenir, désinfecter les pièces, le mobilier et les appareils ménagers divers)

· Repassage (repasser, plier et ranger le linge)

PROFIL :

· Vous êtes capable d'assurer, en parfaite autonomie, les prestations au domicile des clients. Idéalement,

· Vous bénéficiez de 6 mois d'expériences minimum sur un poste similaire.

· Vous êtes polyvalent(e) et avez le sens de l'organisation. Vous savez vous adapter aux changements de situations.

· Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités de discrétion, d'écoute et de diplomatie.

AVANTAGES : Mutuelle d'entreprise, inter-vacations payées, remboursement des frais de transports ou kilométriques Les plus Senior compagnie :

Une formation d'embauche + formation continue en fonction de vos besoins et de vos demandes

Une équipe encadrante à votre écoute Une sécurité de l'emploi et un encadrement professionnel du métier.

Un minimum d'heures garanti Elaboration ensemble des plannings en fonction de vos contraintes personnelles et de votre secteur géographique.

