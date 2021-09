Avec Shiva, rejoignez une communauté de 10 000 employés de maison, fiers de leur métier, pour des interventions en toute sécurité et proches de chez vous !

Vous choisissez vos jours, horaires et temps de travail pour vous adapter à votre nouveau mode de vie

Vous décidez de vos lieux de travail, au plus proche de votre domicile pour votre sécurité et votre sérénité.

Vous êtes formé régulièrement aux dernières techniques, au savoir-être ainsi qu'au protocole d'intervention Covid-19

En travaillant avec Shiva, vous avez l'assurance de trouver rapidement un emploi proche de chez vous. Vous êtes équipé et formé pour travailler en complète sécurité, tout en étant efficace. Vous êtes accompagné et écouté par des spécialistes tout au long de votre carrière. Vous construisez une relation de confiance avec vos particuliers employeurs (plus de 15 000 clients ont maintenu les salaires de leur employé de maison durant la période de confinement)..

Vous allez adorer travailler avec nous.

Qui sommes nous

Créée en 2002, Shiva a su s'imposer comme l'enseigne de référence du ménage et repassage à domicile. A travers son réseau de plus de 250 agences, Shiva recherche en permanence des employés de maison avec de l'expérience et amoureux du travail bien fait pour le compte de ses 60 000 clients particuliers qui lui font confiance.

Secteur : Ostheim, Ribeauvillé, Hunawihr, Bennwihr, ...

Permis B indispensable

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/1386415