Vos Missions :



Réceptionner les différents produits.

Approvisionner les produits dans les rayons.

Contrôler le balisage et l'étiquetage des produits en rayon.

Gérer l'état des stocks et les besoins d'approvisionnement.

Respecter les règles d'hygiène, de sécurité alimentaire et respecter la chaîne du froid.

Veiller à l'entretien et au nettoyage du rayon.

Réserver un accueil chaleureux et professionnel aux clients.



Compétences :



Expérience exigée sur un poste similaire d'employé Libre-Service.

Être organisé, dynamique, motivé et à l'écoute des clients.

Avoir le sens du commerce et du service client.

Contrôler la conformité des produits.

Le lieu de mission n'est pas accessible en transport en commun.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/129TGZJ