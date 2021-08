Le contact clients est votre leitmotiv

Devenez Employé(e) commercial(e) libre-service caisse accueil chez Monoprix. Communiquez-nous votre enthousiasme et votre énergie au quotidien.

Chez nous, tout le monde est bien reçu et les opportunités professionnelles ne manquent pas !

Passionné(e) par la relation client

Garantissez une relation de proximité avec les clients. Accueillez et renseignez-les, tout en participant à la vie du magasin.

Gardien(ne) de la caisse

Apportez votre aide en rayon.Veillez à l'attractivité du rayon. Encaissez les articles.



Vous êtes enthousiaste, flexible, autonome et organisé(e), votre sens de l'analyse et votre esprit d'équipe seront des atouts pour votre mission.

100% souriant(e) et positif(ve), postulez !

