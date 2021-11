Le Centre E.Leclerc de BLOTZHEIM (68) recrute des Employés(es) LS pour les rayons, LIQUIDE, DHP/TEXTILE, CHARCUTERIE LS/CREMERIE LS, EPICERIE, FRUITS ET LEGUMES, BOULANGERIE Sous la direction du chef de rayon vos différentes missions consistent à : Mettre en rayon, étiquetage Facing Organisation de la réserve Inventaire Accueillir et conseiller la clientèle Respecter les mesures d'hygiène et de sécurité.

