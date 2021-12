Au sein de notre Restaurant d'entreprise de Mulhouse, vous serez amené à assurer à l'élaboration des hors d'œuvre et desserts, et participer à l'élaboration des plats. Vous assurez le service au self et la caisse en alternance avec les autres agents de restauration. En collaboration avec vos collègues, vous assurez le nettoyage, l'entretien et le rangement de la cuisine (plonge vaisselle et locaux). Par roulement, vous assurez également le nettoyage des locaux de la bibliothèque attenante au Restaurant d'entreprise.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/125KLCM