Depuis plus de 50 ans, Stokomani a su se développer pour devenir le leader français du déstockage de grandes marques. En très fort développement, notre enseigne a réalisé un chiffre d'affaires de 500 millions d'Euros en 2020 et regroupe près de 3500 collaborateurs. Au-travers de son Réseau de plus de 120 magasins, Stokomani démontre la pertinence de son concept : la vente de produits de grandes marques à petits prix. Vous aimez les challenges, vous avez envie de contribuer au développement de notre concept et vous souhaitez évoluer ? Rejoignez-nous ! Toujours en action, toujours en mouvement, vous : * participez au réassort quotidien des rayons * préparez la marchandise : cintrage, anti-volage, étiquetage. * réalisez l'encaissement des achats par roulement * aidez au rangement et à l'entretien de la surface de vente * orientez les clients pour faciliter l'achat Parce que nos équipes jouent un rôle crucial dans le succès de notre concept et reflètent les valeurs de notre Groupe, nous recherchons des Employés Libre Service H/F passionnés par la vente, enthousiastes et engagés. Nous vous proposons des missions variées, dans un environnement dynamique ainsi que de réelles possibilités d'épanouissement et d'évolution en fonction de votre talent et de vos ambitions. Vous disposez d'une 1ère expérience réussie en vente et souhaitez offrir le meilleur à nos clients à chacune de leur visite, alors n'attendez plus, ce poste est fait pour vous !

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/0060051