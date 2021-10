Recherche pour l'un de ses clients basé à Saint-Louis plusieurs employés libre service H/F. Vous aurez pour missions: Réceptionner un produit Vérifier la conformité de la livraison Mettre en rayon les produits Réaliser et contrôler le balisage et l'étiquetage des produits en rayon Gérer l'état des stocks et les besoins d'approvisionnement Préparer les commandes Veiller à l'entretien et au nettoyage de l'espace de vente/du rayon Contrôler la conformité des produits (DLC, qualité, etc. Vous êtes idéalement issue du domaine de la grande distribution ou de la logistique. Vous êtes sérieux rigoureux et savez faire preuve d'adaptabilité.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2794581