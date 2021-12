Vous prenez en charge les missions suivantes :



* Approvisionner le rayon en respectant les implantations

* Assurer les rotations des produits.

* Éviter les ruptures

* Veiller au rangement des stocks et de la réserve

* Accueillir chaque client, identifier ses besoins et le conseiller sur les produits et services.

* Vérifier l'adéquation entre le prix et le produit.

* Maintenir l'attractivité et l'accessibilité des rayons.

