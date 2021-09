Le Groupe BK représente aujourd'hui 8 marques dans le secteur de la restauration qui véhiculent des valeurs communes : l'esprit d'équipe, l'entraide, le dynamisme et la détermination pour satisfaire nos clients et fidéliser nos collaborateurs.

Domino's Pizza a été la 1ère enseigne à intégrer le Groupe BK en 1990.

Présent dans plus de 80 pays, Domino's Pizza compte 13 800 points de vente et livre chaque semaine près de 9 millions de pizzas à travers le monde en s'appuyant principalement sur des chefs d'entreprise indépendants.

Aujourd'hui, Domino's Pizza France réunit 400 points de vente. Le Groupe BK compte 37 points de vente de Chambéry à Thionville, en passant par Dijon, l'Alsace, la Lorraine, jusqu'à Paris, représentant 10% du réseau.

Nous recrutons pour notre Domino's Pizza à Kingersheim, des Employés Polyvalents H/F.

Formé(e) aux procédures Domino's, vous intégrerez notre équipe dynamique et deviendrez le temps d'un service, un(e) expert(e) de la livraison, et/ou un(e) pro de la confection de pizzas et/ou un(e) standardiste de choc !

Des missions variées et enrichissantes vous seront confiées :

L'accueil des clients

- Prendre les commandes : les orienter dans leur choix et proposer les promotions en cours

- Procéder aux encaissements

- Vérifier la caisse avant et après les services

La participation en cuisine

- Confectionner les pizzas et les autres produits en suivant les recettes

- Procéder aux différentes cuissons

- Réapprovisionner

- Participer à la plonge, à l'entretien et au nettoyage des machines et des équipements

La livraison chez les clients

- Préparer les commandes

- Assurer la livraison au domicile des clients et encaisser leur paiementNous recherchons des personnes disponibles le midi et/ou le soir.

Vous êtes dynamique, souriant(e) et enthousiaste.

Vous êtes titulaire du BSR ou du permis de conduire.

Ce que nous vous offrons :

- Une formation opérationnelle dès votre arrivée

- Un CDI à temps partiel

- Des possibilités de promotions internes

Pour rejoindre notre équipe sympathique, postulez à cette offre !

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/0914302