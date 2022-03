Burger King recrute ses équipiers polyvalents H/F.

En charge de l'accueil et du service client, vous informez les clients sur les différents produits et sur les offres promotionnelles.

Vous prenez les commandes et les servez aux clients au comptoir et/ou au drive avec courtoisie.

Vous participez à toutes les tâches liées à la production et à la préparation des produits. Vous contribuez au nettoyage et à l'entretien de l'ensemble du restaurant et quelque soit votre poste de travail, vous veillez aux normes d'hygiène et de sécurité attachées à l'enseigne BURGER KING.

Recrutement ouvert à tous : une formation sera proposée avant la prise de poste.

Vous travaillez de 25h à 30h par semaine.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/128TKQS