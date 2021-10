Vous serez en charge de l'entretien de la salle de restaurant et des parties communes de l'établissement ( dépoussiérage, entretien des cuivres, sceau en argent, sanitaires, repassage des nappes et des serviettes etc..)

Vous travaillerez selon le planning suivant :

Lundi, mardi, samedi et dimanche: 8h30 à 12h00

Jeudi et vendredi : 14h à 18h00

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/121LTJY