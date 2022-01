Nous recherchons un(e) Employé(e) polyvalent(e) de restauration.

Vos missions:

- Prises des commandes,

- Préparation des crudités et des sauces,

- Préparation des pizzas et des grillades,

- Nettoyage des locaux et la plonge

Vos horaires de travail sont variables: vous serez amené(e) à travailler le matin ainsi que le soir

Les horaires d'ouvertures: 08h30 à 23h00

Poste à pourvoir dès que possible

