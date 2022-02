Au sein d'un établissement de restauration rapide à Saint-Louis, vous serez principalement en charge de la confection de plats et de sandwichs. Vous effectuerez également le nettoyage de lieux.

Vous n'êtes pas expérimenté(e) mais vous êtes motivé(e) et souhaitez vous orienter vers le métier ? L'employeur est disposé à vous former au poste.

Vous travaillerez en coupures (services du midi et du soir) ainsi que les week-ends.

Le poste est à pourvoir dès maintenant.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/128JVHT