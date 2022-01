Description du poste :

Envie de goûter à de nouvelles saveurs ? De rejoindre une entreprise en fort développement et qui saura reconnaître votre potentiel ? N'attendez plus, rejoignez-nous !

Au sein d'une équipe et sous la responsabilité de XXXXXXX, vous participez à la fabrication des mets froids tout en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité.

Vous êtes également susceptible de :

- participer à la mise en place du service, au service en self et à son approvisionnement;

- tenir la caisse;

- assurer le nettoyage;

- appliquer les procédures de l'entreprise;

- accueillir le convive et le conseiller dans ses choix.

Description du profil :

Vous aimez le travail en équipe et avez un bon relationnel.

Votre polyvalence et votre sens du service au client seront grandement appréciés.

