Dans le cadre de notre expansion, nous recrutons 2 collaborateurs en CDI à environ 22 heures / semaines. L'un de ces postes sera évolutif en manager de restaurant sous 18 mois selon compétences).

- être capable de travailler en autonomie et en équipe avec une rapidité d'exécution selon les taches.

- être a l'aise au téléphone et avec les outils informatiques modernes sous Android (caisse tactile).

- travail systématique les mercredis midis et soirs et le dimanches soirs.

Repas pris en charge, mutuelle, contrat de prévoyance, nombreuses heures supplémentaires possibles, tenue de travail fourni, prime d'assiduité, prime de remplacement, prime sur résultat, prime de lavage.

une première expérience en restauration est un plus, mais c'est votre capacité d'investissement et votre dynamisme qui fera votre réussite. Nous nous chargeons de la formation complète (confection de pizza et desserts, utilisation de la caisse enregistreuse et obligations légales - normes HACCP).

Nous avons une forte exigence qualitative.

