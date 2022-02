Les Agapes' Hôtes, société occupant un créneau de choix dans la restauration collective, recrute un(e) employé(e) polyvalent(e) restauration et service;

Poste en CDD 20h/semaine.

Vous êtes autonome, polyvalent et vous possédez l'esprit d'équipe.

Vos missions: effectuez la préparation froide, les pluches, le nettoyage du matériel et des locaux, les tâches de plonge .Vous participez également à la cuisine et au rangement et au nettoyage des locaux dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité en vigueur.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/128QNXF