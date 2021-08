Description de l'entreprise !! URGENT !! Le restaurant 3 en 1 recherche une personne ayant de l'expérience dans le Bar et en salle. Nous sommes un restaurant récent qui proposent de la cuisine française qui privilégie le fait maison. Et nous proposons également des spécialités camerounaises. Nous recherchons une personne motivé, sociable sachant donner un accueille chaleureux à tout nos clients. - CDI TEMPS PLEIN - 1 AN D'EXPÉRIENCE !! CONTACTES : 06 22 74 22 01 , envoyez UNIQUEMENT votre CV. MERCI DE NE PAS POSTULER SI VOUS N'AVEZ PAS D'EXPÉRIENCE SVP. Description du poste Type d'emploi : Temps plein, CDI Horaires : * Du Lundi au Vendredi Télétravail: * Non

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/0361383