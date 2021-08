Rejoignez nous pour travailler au sein de nos rayons. Vous avez une première expérience dans un rayon fruits et légumes et vous souhaitez progresser en fonction de vos qualités et de vos résultats. Vous travaillerez dans un magasin leader en produits frais, s'attachant à vendre des produits exceptionnels à des clients exigeants. Vous bénéficierez également de nombreux avantages, salaire supérieur à la convention collective, rémunération sur 13 mois sous condition de présence, prime de performance individuelle, réduction sur les achats, prime d'assiduité, participation. Votre profil Sérieux, ponctuel, vous aimez le travail bien fait, vous appréciez travailler en équipe et vous avez envie de progresser. Type d'emploi : Temps plein, CDI Salaire : à partir de 1 632,00€ par mois Avantages : * Épargne salariale * Participation au Transport * Réductions Tarifaires Rémunération supplémentaire : * Prime annuelle

