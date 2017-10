Les Enfoirés : dernières infos concernant la nouvelle édition

C’est au Zénith de Strasbourg que l’édition 2018 se tiendra du 16 au 21 janvier. Comme tous les ans, de nouvelles personnalités font leur arrivée dans la troupe. Antoine Griezmann devrait être présent et il chante sur le premier single des Enfoirés 2018 “La chanson des Restos”. Il y aura aussi des artistes de The Voice Kids. Présents sur le single et peut-être au concert, Jane Constance, Carla, Lou, Manuela Diaz, Evan, Marco. Lisandro Cuxi, gagnant de The Voice 2017, sera aussi présent sur l’album. Le premier single baptisé La chanson des restos sortira le 3 novembre.