Une manière simple et ludique d'augmenter vos revenus ?

La solution : devenir client mystère. Joignez l'utile à l'agréable en vous rendant en concession et en vous faisant passer pour un client des plus ordinaires.

Votre but est d'observer et d'apporter votre regard sur la qualité d'un service, afin de l'améliorer. Si vous êtes passionné(e) d'automobile ou que vous êtes simplement intéressé(e) par de nouvelles expériences, cette mission est faite pour vous. Nous recherchons actuellement des enquêteurs (H/F) sérieux et rigoureux, disponibles pour effectuer une ou plusieurs mission(s) de trois heures dans le secteur de l'automobile.

- Visite d'observation et prise de renseignements (avec enregistrement).

- Retour d'expérience à visage découvert après la visite

- Un questionnaire est à compléter à l'issue de votre visite.

- Rémunération et frais kilométriques sont prévus.

Les visites mystères vous intéressent ? Rejoignez-nous sur www.qualisens.eu.

