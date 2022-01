Pour postuler, merci de bien vouloir nous transmettre votre CV accompagné d'une lettre de motivation précisant vos expériences pédagogiques.

A.B.C.M. Zweisprachigkeit est à la recherche d'un(e) :

ENSEIGNANT(E) EN LANGUE ALLEMANDE DANS LE HAUT-RHIN

Vous parlez parfaitement français et allemand ? Vous êtes passionné(e) par la transmission des langues et avez envie de travailler avec les enfants ?

Vous occuperez un demi-poste en école primaire pour la partie en allemand (lundis et jeudis).

Type de contrat : CDI temps partiel

Employeur : A.B.C.M. Zweisprachigkeit

Votre profil :

- Parfaitement bilingue (français-allemand)

- Expérience pédagogique dans une classe d'au moins un an (gestions pédagogique et administrative)

- Être capable d'empathie envers les enfants

- Être capable de travailler en binôme et en équipe

- Bon relationnel envers les enfants et les parents

- Être capable d'évoluer dans vos pratiques pédagogiques

Votre formation :

- Être titulaire d'un diplôme Bac+2 au minimum

Vos compétences :

- Être capable de gérer une classe aux niveaux pédagogique et administratif

- Connaître les programmes et être capable de concevoir une programmation et des progressions

- Tenir compte du rythme des enfants, être capable d'adaptation

Salaire :

- À convenir selon profil et expérience

Date de début prévue : Poste libre de suite

Type d'emploi : Temps partiel, CDI

Devenir enseignant(e), c'est exercer un métier passionnant et exigeant qui demande rigueur, patience et un grand sens de l'écoute.

Nous avons besoin de vous !

L'équipe bilingue RecrutoRRs reste à votre disposition pour toute information complémentaire :

+33 (0)3 89 20 63 23 ou +49 (0) 76 81 49 38 184

Cette annonce est publiée en partenariat avec A.B.C.M. Zweisprachigkeit et dans le cadre du projet RecrutoRRs, porté par l'association ELTERN Alsace, soutenu par des partenaires du Rhin Supérieur et cofinancé par le programme Interreg V Rhin Supérieur, par le biais du Fonds européen de développement régional de l'Union européenne.

La plateforme tri-nationale du Rhin-Supérieur « RecrutoRRs » promeut l'enseignement bilingue en recrutant des enseignantes et enseignants d'allemand pour les filières bilingues dans l'école publique/des animatrices et des animateurs pour les métiers connexes dans le cadre d'activités extrascolaires.

Nombre d'heures : 13,5 par semaine

Avantages :

* Participation au Transport

Horaires :

* Du Lundi au Vendredi

Télétravail:

* Non

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7131967