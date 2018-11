Entre Michaël Youn et Pascal Obispo, c’est chaud !

D’après le magazine Closer, entre Michaël Youn et Pascal Obispo ce serait extrêmement tendu. Ils se disputeraient la direction de la troupe des Enfoirés. Certains artistes leur reprocheraient également de ne pas participer aux répétitions. L’humoriste et le chanteur entretiennent des rapports conflictuels depuis près de dix ans. La raison? Ils ont tous les deux été en couple avec la même femme à quelques mois d’intervalle. Après s’être séparée de Pascal Obispo en 2008, Isabelle Funaro était tombée sous le charme de Michaël Youn, avec qui elle a eu une petite fille quelques années plus tard.