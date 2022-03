Notre restaurant Mc Donald's évolue et recrute un équipier en charge de la plonge.

Vos missions consisterons à :

- nettoyer la vaisselle (nous allons nous doter de vaisselle en verre)

- aider au nettoyage de la cuisine

Organisation du travail :

- Nous proposons un contrat de 24h par semaine (spécifique à ce poste).

- Travail en coupure le midi et le soir.

- Planning à la semaine connu 10 jours à l'avance, mais pour ce poste les horaires sont plutôt récurrents.

- 2 jours de repos hebdomadaires fixes et consécutifs.

Rémunération :

- SMIC + plusieurs primes. Les jours fériés sont payés à 200 %

- Il est possible d'évoluer professionnellement au sein de l'enseigne.

Le poste de Plongeur/se nécessite en particulier les qualités suivantes : avoir de la rigueur (respect des protocoles de nettoyage), une bonne réactivité (notamment lors de rush où la qualité du service rendu dépend de la réactivité de tous) et le sens du travail en équipe (communication).

Plus généralement tous nos métiers impliquent une certaine disponibilité et le respect des horaires de travail.

Nous sommes ouverts à toutes les personnes ayant ces qualités humaines et souhaitant tenter l'aventure Mc Donald's quel que soit votre parcours, que vous soyez en début ou en fin de carrière.

Si vous êtes intéressé(e) ou voulez en savoir plus sur toutes les opportunités que nous proposons : rencontrons-nous !

Nous vous donnons RDV au restaurant, le vendredi 1 AVRIL (véridique), entre 14h et 17h, avec ou sans CV.

Il vous suffit de demander Mme David, la Directrice, pour un entretien.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/130QHPH