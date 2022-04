vos missions :

- effectuer le service au comptoir, en salle ou en drive,

- prendre en charge la clientèle : accueil, encaissement, conseil, préparation des commandes,

- préparer les pains, les condiments, les sandwichs,

- réaliser la mise en place et procéder au nettoyage de la salle de restauration et des locaux

Actif, vous êtes doté(e) d' une bonne aisance relationnelle et d'un sens du service à la clientèle. il sera possible de spécialiser sur une fonction (cuisine ou caisse/salle, ).

Le recrutement est ouvert aussi bien aux personnes ayant une expérience en restauration qu'aux débutants :

Une formation à la prise de poste est prévue.

Attention , lieu de travail peu desservi par les transports en commun.

Amplitude horaire de 11h à 1h00 ( en fonction des postes et du planning )

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/130VHGG