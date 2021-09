L'entreprise Mc Donald's change de configuration et se transforme en "Full Restaurant". Dans le cadre de la mise en place de ce nouveau concept, vous serez en charge de préparer les burgers à la commande, de les amener à table.

Vous serez polyvalent(e) sur votre poste.

Vous aurez deux jours de repos consécutifs fixes par semaine.

Vous êtes disponible en soirée, en week-end et en journée.

Les horaires de travail sont coupés : possibilité de travailler le midi et le soir, le matin et l'après-midi ou le matin et le soir.

Vous aimez le travail en équipe et le contact avec la clientèle.

Une formation est prévue pour vous former sur ces nouveaux postes.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/119MBQH