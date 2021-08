Nous recrutons un(e) vendeur(euse) polyvalent(e) H/F, pour l'une de nos cafétérias située au sein d'un etablissement hospitalier à Colmar. Poste en CDD Temps Plein ouverture de l'etablissement : lundi au dimanche Au sein de notre cafétéria basée dans un grand hôpital, en votre qualité de vendeur(se) polyvalent(e), vous êtes amené(e) à remplir les missions suivantes : - Participation active à la vente des produits - Gestion de l'approvisionnement, fabrication, présentation et distribution des produits jusqu'à la consommation - Respect et garantie des consignes de fabrication, de présentation et d'hygiène alimentaire (normes HACCP / Sécurité...) - Tenue de caisse / encaissement - Respect de l'entretien dans son ensemble de l'établissement tel que : la cuisine, les présentoirs, la salle et les différentes installations. Une expérience d'au minimum 2 ans dans le métier, en restauration rapide ou en boulangerie est OBLIGATOIRE. En effet, le poste nécessite une expérience confirmée en production de sandwichs et salade. Aucune formation exigée. Polyvalent(e) et rigoureux(e) dans votre travail et dans le respect des normes. Vous êtes organisé(e) et de tempérament dynamique. Vous aimez travailler en équipe. *pass sanitaire/obligation vaccinale.

