Vos missions:

(Sous la responsabilité du responsable de la pizzeria)

- Devenir le couteau suisse de la team Cosy

- Accueillir et conseiller le client lors de sa prise de commande

- Fidéliser la clientèle

- Assurer la qualité du service (respect des protocoles Pizza Cosy)

- Réceptionner les livraisons, contrôler la réserve, assurer la conservation des produits selon les règles d'hygiènes et de traçabilité

- Approvisionner et gérer le stock de marchandises

- Préparer les ingrédients qui composent les recettes

- Assurer la préparation des différents produits de la carte

- Assurer la propreté de la totalité du point de vente,

- Livrer les commandes aux clients (respect des délais et du code de la route)

- Réaliser les encaissements (fournir un service de qualité)

- Veiller à ce que son véhicule soit toujours propre et à l'image de l'entreprise

- Être ambassadeur de la marque Pizza Cosy

Alors rejoignez la Cosy Family !

Le plus?

Vous aurez une formation complète au siège de la marque à Saint Étienne (logé, nourrit) du 19/04 au 26/05 où vous apprendrez à devenir le roi de la Pizza !

Poste évolutif.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/129WCJH