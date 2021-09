L'équipier polyvalent a pour mission de préparer la viennoiserie, les produits salés et sucrés mis en vente.

- Il contribue à assurer le bon fonctionnement quotidien et la qualité des produits mis en vente dans le respect des recettes, des process établis par la Direction.

- Il garantit la réalisation des missions et tâches qui lui sont confiées par le Responsable Production Adjoint ou le Responsable Production.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Poste à pourvoir de suite.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/119YSWV